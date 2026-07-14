Организират общоградско честване на 189 години от рождението на Васил Левски

Снимка: Община Варна

Общоградско честване по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски организира Община Варна. Церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал и молебен ще се състоят в събота - 18 юли, от 10:00 ч. на паметника на Апостола в Алеята на Възраждането в Морската градина.

Организатор на събитието е Община Варна, със съдействието на Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Общината отправя покана към гражданите, представители на институции, обществени организации и политически партии да се присъединят към честването и да отдадат почит към живота и делото на Васил Левски.

Редактор "Екип на Петел",

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