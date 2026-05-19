Организират подписка срещу Евровизия в България: Била "Сатанизъм" и "Разврат"

Кадър Ютуб

Подписка срещу домакинството на "Евровизия" се появи в интернет, показа проверка на "България Днес".

Петицията е стартирана вчера, като за нея става ясно, че е инициирана от Ивелина Цонева. Подписите се събират апокрифно, като създателят на прокламацията е скрил възможността да се види кой застава зад идеята. А в описанието четем:

НЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ!

ПРИЗИВ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Българи, братя и сестри,

Какво е Евровизия днес- САТАНИЧЕСКИ РИТУАЛИ, РАЗВРАТ И ПОТЪПКВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ МОРАЛ И ЦЕННОСТИ У ДЕЦАТА НИ!

След победата на България на тазгодишния конкурс „Евровизия 2026", страната ни е изправена пред огромно предизвикателство.

Според регламента, следващата година България трябва да стане домакин на това мащабно събитие. Аз не искам моето дете да става свидетел на този разврат, който ше бъде лансиран по улиците на цяла София, не самол на сцената на Евровизия! Всички ние обаче сме наясно с реалността зад блясъка на тази сцена.

През последните години този конкурс се превърна в символ на ценностна деградация, разврат и пропаганда на идеали, които са напълно чужди на традиционното българско семейство, морал и християнски ценности.

Пренасянето на това събитие на наша почва крие сериозни рискове:

Опасност от социален хаос: Месеци преди самия конкурс се очаква страната ни да бъде залята от масови прояви- от развратените вече хора, за да използват момента да се изявят още-по явно, които могат да доведат до напрежение и анархия в нашите градове.

Подмяна на ценностите: Прокарването на чужди за българския бит и култура идеологии сред нашето общество и най-вече сред децата ни. Ние, истинските българи, които милеем за духа, традициите и спокойствието на родината си, не можем да останем безучастни!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ: Включете се в общата подписка срещу провеждането на „Евровизия 2027" в България. Нека ясно и категорично заявим, че нашето общество отказва да бъде домакин на прояви, които противоречат на моралните ни устои.

Да защитим България, нашите традиции и нашите деца!

Подпишете се сега и кажете „НЕ" на разврата в нашата родина!

Редактор "Екип на Петел",

