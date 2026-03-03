Организират протест срещу изсичането на зелените площи в кв. "Аспарухово"

Снимка Фейсбук, Аспарухово, Gold Label

Недоволни хора от варненски квартал излизат на улицата.

Протест против изсичането на горите и зелените площи организират днес от 13 часа пред читалище "Просвета 1927" в квaртал "Аспарухово". Демонстрантите настояват за спиране на застрояването на паркове, поляни и горски територии. Да се спрат разрешителните за строеж, преди да се оправи инфраструктурата и да се ремонтира мостът, подчертаха за Радио Варна и предаването "Новият ден" организаторите Милена Николова и Нели Иванова.

Датата за протеста не е избрана случайно. Трети март е символична дата, а нашият призив е да съхраним това, което остана от България. Основните ни искания са да се спре изсичането на горите и превръщането им в бетон, да се възстанови "Фанагория" и да се запази територията на Аспаруховия парк, Аспарухов вал и всяка територия, принадлежаща към него. Време е да искаме мораториум за всяко разрешително за строеж, казаха още Николова и Иванова.

В петиция се събират подписи за подкрепа на исканията на протестиращите, предстои тя да бъде внесена до официални институции. Каузата ни е глобална и значима за всички нас, заявиха организаторите.

