Организират публично обсъждане на дългосрочен дълг за изпълнение на инфраструктурни проекти във Варна

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Община Варна кани гражданите, представителите на бизнеса, неправителствените организации и всички заинтересовани страни да участват в публично обсъждане относно поемане на дългосрочен дълг за реализирането на големи инфраструктурни проекти. Обсъждането ще се проведе на 11 юни 2026 г. (четвъртък) от 16:00 ч. до 18:00 ч. в зала „Пленарна“ на Община Варна, посочват от общинската администрация.

Проектите са от ключово значение за модернизирането на градската инфраструктура и са насочени към подобряване на транспортната свързаност, безопасността и качеството на градската среда във Варна. Предвижда се те да бъдат реализирани чрез комбинация от европейско финансиране, собствено участие на общината и дългово финансиране, в т.ч. от дългосрочен дълг в размер на 44,5 млн. евро. Сред обектите са реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици, обновяване на пешеходни и автомобилни подлези, както и подготовка на стратегически инфраструктурни проекти за бъдещо изпълнение.

Един от най-важните проекти е реконструкцията на ул. „Вяра“ от бул. „Сливница“ до бул. „Цар Освободител“ в район „Младост“, за която през годините са постъпвали многобройни сигнали от граждани заради лошото състояние на асфалтовата настилка. Сред обектите, предложени за финансиране, са още основен ремонт на ул. „Студентска“ в участъка от ул. „Мир“ до бул. „Осми приморски полк“, на ул. „Ген. Колев“ от бул. „Владислав Варненчик“ до ул. „Чаталджа“, на бул. „Цар Освободител“ от пътен възел „Летище“ до бул. „Атанас Москов“, както и на бул. „Осми приморски полк“ от ул. „Сирма войвода“ до ул. „Цар Борис III“.

Предвиждат се основни ремонти на пет пешеходни подлеза и един автомобилен подлез: подлез на бул. „Владислав Варненчик“ при спирка „Тракия“, подлеза на бул. „Княз Борис I“ при Икономически университет – Варна, подлеза на ул. „Девня“ в района на ЖП гара – Варна, пешеходния и автомобилния подлез на бул. „Княз Борис I“ при Двореца на културата и спорта (ДКС), както и подлеза на бул. „Владислав Варненчик“ при кръстовището с бул. „Мария Луиза“. Проектите са насочени към подобряване на експлоатационните характеристики на съоръженията и осигуряване на по-достъпна, безопасна и комфортна среда за гражданите и гостите на града.

За обсъждане са предложени и три проекта, финансирани по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.:

- Проект „Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност във Варна“ на стойност до 15,8 млн. евро, от които 14,9 млн. евро безвъзмездна финансова помощ и до 821 х. евро собствено участие на общината. В рамките на проекта са предвидени възстановяване на панорамния път Варна – Златни пясъци в района на местност „Трифон Зарезан“, както и подновяване на подвижния състав на градския транспорт чрез закупуване на осем нови електробуса и други мерки за подобряване на градската мобилност.

-Проект „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ на стойност до 20,1 млн. евро, в т.ч. 14,4 млн. евро европейско финансиране и до 5,8 млн. евро собствен принос. В рамките на проекта са предвидени основен ремонт на СУ „Неофит Бозвели“, детска ясла „Щурче“ и Дневния център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, както и благоустрояване на междублоковото пространство между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Васил Ставрев“, ул. „Д-р Басанович“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Ген. Георги Попов“.

- Проект „Варна – град, отворен към морето, културен, туристически, образователен и здравен център“ на стойност до 16,9 млн. евро, в т.ч. безвъзмездна финансова помощ в размер на 9,2 млн. евро и собствено участие до 7,7 млн. евро. В рамките на проекта са предвидени реконструкция и ремонт на Летния театър, ремонт и консервация на сектор от късноантичната крепостна стена на Одесос, открит при дейности по ул. „Цар Симеон“, както и обновяване и естетизация на зоната между улиците „Дунав“, „Дебър“, „Охрид“, „Преслав“ и „Девня“.

В дневния ред са включени и три проекта за изработване на технически инвестиционни проекти, свързани с бъдещо развитие на транспортната инфраструктура на Варна. Те предвиждат проектиране на реконструкцията на бул. „Цар Освободител“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до пътен възел „Летище“, реконструкция на пътен възел между бул. „Васил Левски“ и бул. „Осми приморски полк“, както и изграждане на естакада на кръстовището на бул. „Княз Борис I“ и ул. „Св. Никола“.

Предвижда се проектите да бъдат финансирани чрез дългосрочни заеми от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, Фонда за устойчиви градове, Фонда за градско развитие за Северна България и други финансови или кредитни институции. За проектите с европейско финансиране е предвидено и мостово финансиране до възстановяване на средствата от управляващия орган.

Коментари, становища и въпроси по проектите могат да бъдат изпращани предварително на електронните адреси [email protected] и [email protected], както и писмено чрез деловодството на Община Варна до 17:00 ч. на 10 юни 2026 г.

Подробна информация и материалите по общественото обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Варна в секция „Акценти“.

Редактор "Екип на Петел",

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