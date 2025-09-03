Организират публично обсъждане на отчета на бюджета на Варна за 2024 г.

Снимка: Petel.bg

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2024 г. ще се проведе във Варна. То е планирано за 9 септември, вторник, от 16 часа в зала "Пленарна" на Община Варна.

На публичното обсъждане са поканени са жителите на община Варна, представители на бизнеса, НПО и цялата варненска общественост, информират от пресцентъра на Общинския съвет, предава Радио Варна.

Всички заинтересовани могат да проследят обсъждането чрез YouTube страницата на Общински съвет-Варна.

Коментари и въпроси могат да се изпращат на имейл: njotovska@varna.bg или чрез деловодството на Община Варна, но не по-късно от 17 ч. на 5 септември.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!