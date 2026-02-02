Организират събиране в подкрепа на Детската хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна

Снимка: "Аз вярвам и помагам"

Не се търпи! Споделяйте! С нас ли сте?? Нека се обединим като общество в името на децата!!! Във връзка със затварянето на детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна" във Варна (и не само) Ви споделяме, че организираме събиране още тази седмица в четвъртък - 5 февруари от 17:30 ч. в двора на болницата пред главният вход (до ЯМР)! Очакваме Ви! Очакваме Ви! Трябва да сме заедно! Това написаха във фейсбук страницата си от "Аз вярвам и помагам".

Припомняме, че, считано от 1 март, отделението по детска хирургия ще прекрати дейността си. Причината са подадените оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор, които са декларирали намерение да започнат работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община. Това информираха от ръководството на болницата.

Ето какво пише още Владислав Николов във фейсбук страницата на "Аз вярвам и помагам":

Създадох първата в България кампания за събиране на капачки в помощ на недоносените бебета azviarvamipomagam.bg преди 11 години в град Варна за да помагаме и подкрепяме лекарите, но вече не е достатъчно! Трябва ни държава! Вече не се издържа!

Подадох официално уведомление в Община Варна за събитието, молим Ви да споделите и ще се радваме, който да дойдете заедно със своите близки и деца за да покажем, че това не може да продължава така! Не може да се затварят отделение след отделение, болница след болница!!!

В отделението по детска хирургия работят хора с над 30 години стаж, които са помогнали, оперирали и спасили хиляди бебета и деца от 0г до 18г от Варна, Бургас, Шумен, Силистра, Русе, Добрич, Разград, Търговище и къде ли не, а след броени дни ще бъде затворено... Затворено!!! Разбирате ли??? Затворено???

В последните дни получаваме хиляди коментари, съобщения и обаждания от семейства, които плачат със сълзи от случващото се и които боготворят д-р Румен Христов, д-р Галин Христов, д-р Кирил Лозанов, д-р Павло Славов, д-р Станислав Суков, главна сестра Дора Василева и всички техни колеги, които не може да отбележим! Хора, които не работят, а преживяват всеки един ден, всеки един час, всяка една минута, всеки един случай, всеки един пациент, бебе без стомашна стена или дете за неприятна и трудна операция...

Събитието е в подкрепа на лекарите, медицински сестри и всички специалисти, които спасяват животи! Нашите животи! Животите на нашите деца! Децата на България! Бъдещето на България!

Трябват ни действия и реална промяна! Трябва ни морал!

Правим огромна организация заедно с още няколко големи организации в цяла България и споделяме, че по същото време ще има организирано събитие и пред Министерството на Здравеопазването в град София, но повече подробности ще публикуваме на страницата ни "Аз вярвам и помагам!"

Продължаваме обединени за децата на България!

