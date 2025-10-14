Организират втора среща за изработването на Младежката стратегия на Варна

Снимка: Икономически университет - Варна

Втора работна среща за изработването на Младежката стратегия на Варна до 2035 година ще се проведе на 18 октомври от 11 до 17 ч. в Икономическия университет (UniCredit Coworking Space). Инициативата продължава започнатия процес на активно участие на младите хора в определянето на приоритетите и посоката на развитие на младежките политики в града.

След успешната първа среща, втората фаза от консултациите има за цел да надгради вече очертаните идеи и да доразвие визията за младите хора във Варна, съобщават от общината. Участниците ще обсъдят постигнатите резултати, ще валидират основните насоки в стратегията и ще формулират конкретни цели, приоритети и индикатори за изпълнение. Част от дневния ред включва и запознаване с резултатите от Диалога на ЕС по въпросите за младежта, както и определяне на институциите и организациите, които ще бъдат партньори в прилагането на бъдещите политики.

В срещата могат да се включат представители на младежки и студентски организации, ученически съвети, експерти и институции, работещи със и за млади хора. Поканени са и ученици на възраст между 15 и 18 години, които имат желание да споделят своите идеи и да се включат в създаването на стратегия, която ще определя посоката на развитие на младежките политики във Варна през следващото десетилетие.

Крайният срок за подаване на заявки за участие е 16 октомври 2025 г. чрез онлайн формуляр тук.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!