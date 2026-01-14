Оркестър „Карандила Джуниър” поздрави ромите по цял свят за Банго Васил

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Празникът Банго Васил, ромската Нова година, се отбелязва традиционно на 14 януари в Сливен. Нова телевизия потопи зрителите в атмосферата на празника с включване на живо от кв. „Надежда”, а като поздрав за всички роми по света свириха малките музиканти от оркестър „Карандила Джуниър”, наследници на легендарната музикална група, позната по цял свят.

Децата изпълниха две песни - „Джелем, джелем” и кючекът „Надежда”.

Ромсктата нова година се посреща със зелеви сарми, но е задължително месото да е кълцано, а не смляно, обясниха жителите на квартала. Характерно за празника е и сурвакането, както разбра по гърба си и репортерът на Нова тв, който беше буквално обграден от деца с украсени дрянови пръчки.

„Свърши му хонорара на колегата за този репортаж, като даде на децата по 5 евро и приключва”, коментираха през смях водещите в студиото Виктор Николаев и Мира Иванова.

