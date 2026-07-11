Орлин Горанов: Всичко се случва много бързо в София - понякога за хубаво, понякога не

Стопкадър Нова Тв

Неговото присъствие е комплимент за всеки телевизионен ефир. Музиката вече му е запазила почетно място в историята, но той продължава да я пише с нова песен. „Влюбеният град” вече звучи от всички радиостанции, а нейният изпълнител - Орлин Горанов е гост на предаването "Събуди се" на Нва Тв.

„Всеки си има своя град, своето любимо място с всичките му тайнства. По-голямата част от реалния си живот съм живял в София и виждам как тя се промени през годините. Всичко се случва много бързо - понякога за хубаво, понякога не“, сподели изпълнителят.

По думите му големият град често променя начина, по който хората общуват. „Доста хора се обезличават в големия град. В по-малките населени места, когато хората се срещнат на тротоара, поне си кимват за добра среща. В големия град това е по-размито“, коментира певецът.

Орлин Горанов коментира и предстоящия си концерт „Романтично - една нощ в латино“, който ще се състои на 26 ноември. „В тази музика има всичко - класика, симфонично звучене и толкова много романтика, която сякаш сме позагърбили напоследък“, каза още певецът.

Редактор "Екип на Петел",

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