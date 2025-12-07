Орлин Горанов стана "Рицар на годината 2025"

кадър: Флагман

Призът се връчва на традиционния Коледен благотворителен бал на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България

Легендата на българската естрада Орлин Горанов е 18-ият носител на приза „Рицар на годината 2025“, който се връчва на традиционния Коледен благотворителен бал на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.

Най-високата награда Горанов получи получи от Н. Пр. Румен Ралчев за своя съществен принос и съпричастност на целите на Ордена, както и за работата му в служба на обществото, предаде Флагман.

Един месец преди награждаването се провеждат номинациите за бъдещ носител на наградата. Предложенията се гласуват от Великия Съвет на Велик Приорат – България, а номинацията с най-много гласове определя бъдещият носител на наградата, а Великият Приор акад. Румен Ралчев потвърждава с Указ изборът.

„Едва ли ще ми стигнат думите, за да изразя благодарността си за вашето доверие, Оттук нататък продължаваме в същия дух, защото има много работа да се свърши. Времената са такива, но пък ние когато не умираме, се каляваме. И винаги ще бъдем по двама на кон, и винаги на изток, там където изгрява слънцето, за да сбъдва мечтите - както на нас, нашите семейства, така и на нашата татковина“, каза Орлин Горанов, след като получи наградата от акад. Ралчев.

„Рицар на годината“ се връчва на личности за уважение и признателност към тяхната неуморна работа и постижения, които са от изключителна стойност за развитието на България и са гордост за българската нация. „Рицар на годината“ не е просто награда за обществено полезни и значими каузи, тя признание за усилията, вложени във всяка стъпка на професионалния и личния път на лауреатите.

