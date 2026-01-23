Орлин Павлов участвал в първия голям хит на Графа, но не се позна в клипа на песента

кадри Нова телевизия

Интересен детайл от приятелството си споделиха в двойно интервю в „На кафе” Орлин Павлов и Влади Ампов - Графа. Те са познават от деца и по-точно от снимките на клипа на песента „Мандарини”, която превърна Графа в звезда още в много ранна възраст.

И двамата си припомниха, че ентусиазмът по време на снимките е бил голям, защото е трябвало да пият сок от мандарини, които тогава бяха дефицитни по магазините в България.

По този повод от Нова телевизия бяха изровили видеото на песента, но качеството беше толкова лошо, че Орлин Павлов дори не успя да познае кое от децата е той.

„Не минава участие, без някой от публиката да извика: „Дай за мандарините!”, призна Графа.

Водещата Гала пък коментира, че макар ужасните неща, които са се случвали в началото 90-те в България, в поколението деца от онова време всичко изглежда идеализирано.

Панелистът Дарин Ангелов пък каза, че и той познава Влади Ампов от дете, защото е пял по същото време с брат си в групата „Пеещите близнаци”, които даже един път изпреварили Графа в класацията на предаването „Музикална чуднотека”.

