Орманджиев: Казусът "Сарафов" може да се реши с намеса на законодателя

Кадър Нова телевизия

Казусът "Сарафов" може да се реши с намеса на законодателя - или разпоредбата да се направи с обратно действие, или да започне процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Това мнение изказа пред БНР доц. д-р Христо Орманджиев, преподавател по Конституционно право във Великотърновския университет.

"Различните становища (за разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, касаещи срока на и.ф. главен прокурор) са плод на различни тълкувания, а те са резултат на работата на Народното събрание, която е непрецизна, защото този въпрос можеше да бъде решен с придаването на обратно действие на тази разпоредба. След като тя няма обратно действие, действа занапред и сега Прокурорската колегия във ВСС приема едно, а Върховният касационен съд (ВКС) приема друго. Това са различни тълкувания. Уеднаквяване няма да има, но е добре да се сложи край на това, като начинът, по който това може да стане, е с намеса на законодателя", коментира той и добави, че наличието на различни мнения не е лошо, но "не стои добре с оглед на двете съсловия и на противоречията във ВСС".

По думите на доц. Орманджиев законодателят трябва да бъде по-прецизен, когато създава такива норми:

"Иначе изпадаме в хипотезата на разнопосочни тълкувания и второ - на създаването на усещане, че мандатността е нещо, което е на път да отпадне. Това не е добре, защото демокрацията е свързана най-вече с мандатност".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!