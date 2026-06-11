Ормузкият проток е отворен за транзит, създадени са безопасни маршрути за търговски кораби

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Ормузкият проток е отворен за транзит. Създадени са безопасни маршрути за преминаване на търговски кораби през него. Те са достъпни за всички плавателни съдове, които не нарушават наложената блокада срещу Иран, съобщиха от United States Central Command, една от основните военно-командни структури на въоръжените сили на САЩ.

Според информацията стотици кораби вече са преминали през района през последните два месеца. Военноморските сили на САЩ са разположени така, че да могат да реагират при евентуална иранска агресия.

Подчертава се също, че Иран не контролира Ормузкия проток, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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