Ормузкият проток отново е затворен

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Иранското централно военно командване обяви, че отново е затворило Ормузкия проток заради израелските атаки в Южен Ливан, предаде "Франс прес" като цитира изявление на армията, излъчено по ирански държавни медии.

"Тази стъпка е в отговор на нарушенията на врага и ако агресията продължи, ще предприемем и други стъпки, включително прилагане на сила, за да спазва врагът ангажиментите си," се казва в изявлението.

Ливанските власти съобщиха за над 20 загинали при нови израелски удари срещу Южен Ливан, въпреки примирието с "Хизбула", влязло в сила вчера следобед, посочва БНР.

Израелската армия потвърди, че продължава да атакува цели на проиранската групировка в отговор на изстреляни над 50 снаряда към Израел.

Редактор "Екип на Петел",

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