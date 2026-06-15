Ормузкият проток ще бъде отворен едва след подписването на споразумението на САЩ с Иран в петък

кадър: Гугъл мапс

Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между САЩ и Иран в петък, написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, предаде ДПА.

Иранската новинарска агенция „Тасним“, която се позовава на неназовани източници, също съобщи, че отварянето на протока ще стане след подписването на споразумението на 19 юни, пише БТА.

От първоначалното изявление на Тръмп след обявяването на споразумението остана впечатлението, че Ормузкият проток ще бъде отворен незабавно, коментира ДПА. Американският президент заяви още, че протокът ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна.

Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4 процента.

Редактор "Екип на Петел",

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