кадър: Гугъл мапс

Ормузкият проток ще остане със статут на военна зона поне до 9 юли въпреки крехкото примирие между САЩ и Иран, съобщиха двете глобални организации за социален диалог между работниците и работодателите в корабоплаването, цитирани от Франс прес.

"Това решение отчита значителния и продължаващ риск за живота на моряците и бързо променящата се ситуация в региона“, се посочва в съвместно изявление на Международната федерация на транспортните работници и Съвместната група за преговори, която представлява работодателите в корабоплаването, предаде БТА.

Статутът се отнася за около 15 000 търговски кораба по света, чиито компании са сключили колективни трудови договори. Съгласно тези споразумения моряците, които плават в обявени за военни зони райони, получават двойно възнаграждение и имат право да откажат да отплават, както и да поискат репатриране за сметка на работодателя.

Ормузкият проток беше определен като зона на военни операции на 5 март, четири дни след първите атаки срещу търговски кораби, преминаващи през него.

След 1 март търговското корабоплаване беше сериозно засегнато, след като Иран затвори протока в отговор на ударите на САЩ и Израел. По време на конфликта са загинали най-малко 14 моряци, а над 40 кораба са били атакувани.

За последно атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток имаше миналата седмица.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!