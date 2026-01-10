Ортопед: При поледици не ходете на токчета и с ръце в джобовете

Снимка Пиксабей

Лекар предупреди хората за какво да внимават, когато вървят по заледени улици.

С минусови температури се събуди и тази сутрин столицата. През цялата нощ в София валя дъжд, който успя да разтопи натрупалия се сняг вчера. Студеното време обаче продължава да задържа образувалите се на места ледени капани.

Десетки са пострадалите от поледиците през последните дни.

Специалистите съветват възрастните хора да не излизат от домовете си, а тези, за които е наложително - да бъдат с обувки с грайфери и да внимават.

"Пациентите, които минават през нашата клиника през зимния период - много по-често идват пострадали от непочистени тротоари, подхлъзване пред блока или на спирката, отколкото такива, които практикуват зимни спортове - каране на ски или сноуборд. Съветите ни са да се ходи бавно с малки стъпки, с цяло ходило, не на пръсти. Да се ходи с обувки със стабилни подметки, да не се ходи на токчета, да не ходим с ръце в джобовете - така можем да запазим равновесие, ако се подхлъзнем", каза ортопед-травматологът д-р Виктор Точков.

Прогнозите на синоптиците за следващите дни са отново за студ и сняг, като минималните температури ще достигнат минус 10, минус 12 градуса, пише novini.bg.

