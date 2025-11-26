Орязват правата на пътниците

Пиксабей

Двадесет години след въвеждането си Регламент 261/2004г относно правата на пътниците при въздушен превоз доказано намалява дългите закъснения и не води до повече отменени полети. Предстои той да бъде актуализиран, но нов доклад предупреждава срещу планираните реформи, съобщават от "Активни потребители".



Нов икономически анализ, публикуван през ноември 2025 г., потвърждава значението на регулацията и посочва, че тя води до чувствително намаляване на дългите закъснения, и предотвратява масово отмененяне на полети. Докладът отправя ясно предупреждение: предлаганата от Съвета на ЕС реформа на регламента рискува да отслаби ключови стимули, които вече са доказали своята ефективност.



Публикуваното изследване с автори д-р Хинерк Гнуцман и д-р Пиотр Шпиеваноски, озаглавено „Правата на въздушните пътници на кръстопът: икономическо въздействие на предложената реформа на EC261“, анализира мащабен набор от авиационни данни от ЕС и САЩ. Авторите проследяват как финансовите стимули, заложени в EC261, влияят на поведението на авиокомпаниите и как това се отразява на надеждността на полетите.



Едно от най-силните заключения в доклада е, че регламент №261 значително намалява риска от дълги закъснения. Анализът сравнява европейския пазар с този в САЩ, където не е въведена толкова строга регулация за компенсации при закъснения и отменени полети. Сред ключовите резултати са:



Полетите в обхвата на Регламент №261 са с до 70% по-малко вероятност да закъснеят над три часа, в сравнение с американските. Това е драматично намаление, което показва ясно, че финансовите стимули работят.



Кратките полети са с до 66% по-малко дълги закъснения. При тях дори незначителни оперативни промени могат да доведат до големи ползи, а регламентът очевидно мотивира авиокомпаниите да инвестират именно в такива подобрения.



ЕП настоява за безплатен ръчен багаж и по-високи обезщетения при закъснения



Отменените полети в същия ден са с над 20% по-рядко срещани в ЕС, отколкото в САЩ. Това директно опровергава предишни твърдения, че строгите правила принуждават авиокомпаниите да отменят полети, за да избегнат закъснения.



Пътниците в ЕС имат 5% по-голяма вероятност да пристигнат навреме спрямо тези в САЩ. Това е подобрение, което има значение за милиони полети годишно.



Тези данни подчертават, че регламентът не просто защитава потребителите чрез финансово обезщетение, но и предотвратява проблемите още преди да се случат, чрез икономически механизми.





Докладът обяснява защо авиокомпаниите реагират толкова остро към тези правила и защо отслабването им може да се окаже грешка. Според анализа, Регламент №261 насочва превозвачите в една посока: или да инвестират в мерки за намаляване на закъсненията или да заплатят компенсации на потребителите. В повечето случаи инвестициите се оказват по-евтини.





Добрите резултати струват максимум 1,73 евро на пътник.



Тази изненадващо ниска цифра показва, че Регламент №261 не натоварва непропорционално авиокомпаниите, а ги мотивира да въведат по-ефективни процедури, по-добро планиране, по-строга поддръжка на самолети и по-качествено управление на персонала. Подобренията, постигнати чрез регламента, се оказват значително по-евтини.



Рискове при промяна текста на регламента



Според авторите на доклада, предложената от Съвета на ЕС реформа през 2025 г. може да отслаби именно тези стимули, които доказано подобряват точността. Ако бъде намалено обезщетението или ограничен обхватът му, икономическата логика за превозвачите ще се промени, а това ще доведе до повече закъснения, занижени стандарти за обслужване или затруднена защита на пътниците.



От гледна точка на авторите на проучването, разхлабването на правилата означава да се премахнат подобренията, които вече са реализирани и то в момент, когато авиационният сектор се бори едновременно с растящо търсене, недостиг на персонал и по-сложни оперативни условия. Остава единствено въпросът готов ли е ЕС да срине доказано работеща система, която подобрява качеството на въздушния транспорт за милиони граждани годишно?

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!