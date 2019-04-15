Осъден по делото "Иванчева": Има политическа поръчка, сетете се откъде идва

Снимка: novini.bg

След произнасянето на присъдите по делото "Иванчева" от Специализирания наказателен съд пред журналисти подсъдимият Петко Дюлгеров заяви, че по процеса има политическа поръчка, предаде репортер на Novini.bg.

В отговор на въпрос от кого идва политическата поръчка, бившият кмет на столичния район "Младост" заяви: "Всичко ще излезе. Сетете се вие, "Артекс" също участва".

Миналата година КПКОНПИ ми казаха, че ще ме пуснат, ако дам правилните показания. Дадените показания под натиск са, меко казано, незаконни. Има наказателна отговорност за длъжностните лица. Обещаха ми, че ако дам показания пред съд, пускат ме, няма проблем, посочи Петко Дюлгеров.

Днес той беше осъден на 12 години затвор, беше му наложена 12 000 лева глоба, 12 години забрана за заемане на определени длъжности и конфискация на определено имущество.

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