Осъдената за шпионаж българка се завърна от Лондон в Долно Осеново

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Ваня Габерова беше освободена предсрочно от затвор във Великобритания

Осъдената във Великобритания за шпионаж в полза на Русия българка Ваня Габерова се завърна в родното си село Долно Осеново, съобщиха от БНТ.

Тя и другият български гражданин Иван Стоянов бяха освободени и депортирани предсрочно от британските власти, след като излежаха задължителната половина от наложените им присъди. Габерова вече се намира в семейния дом, като пристигането ѝ е станало под засилена охрана — с конвой до летището на Острова и с въоръжени служители на борда на самолета. В родното ѝ село Осеново посрещат новината с облекчение, докато самата тя избягва публични появи след едногодишния престой зад решетките.

Притеснения и коментари от семейството

След завръщането си в България Ваня Габерова отказва всякакви срещи с медиите и предпочита да остане изолирана. Нейният роднина Красимир Въгленов, който е съпруг на сестра ѝ, сподели пред екипа на националната телевизия, че тя преживява труден период на адаптация.

„Тука си е момичето, но тя е малко притеснена и не обича да излиза и да разговаря с хора“, обясни Въгленов.

Близките ѝ продължават да поддържат тезата, че присъдата на британския съд е несправедлива и че Габерова е станала жертва на стечение на обстоятелствата, без реално да съзнава в какво се забърква. Според Въгленов, съдебният процес на Острова е бил преекспониран от местните власти.

„То нали се доказа там от съобщенията и това, къде ги извадиха, че тя е била само потърпевша. Аз мисля, че англичаните малко се превзеха там с тия присъди, ама нали знаете как е“, допълва нейният роднина.

Предисторията на шпионския скандал

От самото начало на разследването във Великобритания Габерова категорично отричаше да е извършила престъпление. Версията на семейството е, че тя е заминала за чужбина в търсене на препитание поради липсата на работни места в региона на Симитли. В Западен Лондон българката е притежавала и управлявала собствен салон за красота, в който са работели шестима служители. Близките ѝ твърдят, че проблемите ѝ са започнали покрай нейния приятел Тихомир.

„Работеше в Англия. Значи, там запозна се с един приятел, нейния приятел Тихомир и си ходиха нагоре-надолу, само че тя не знае за какво става въпрос. И така хайде да идем на почивка в еди кой си град, в еди коя си държава и накрая какво стана“, разказва Красимир Въгленов.

Вследствие на осъдителната присъда британското правителство е конфискувало изцяло имуществото на Ваня Габерова на територията на страната, като спрямо нея е наложена и постоянна забрана за влизане във Великобритания.

Реакциите в село Долно Осеново

В родното място на Габерова темата е сред най-обсъжданите, но местните жители се надяват шумът около случая бързо да утихне. Съселяните ѝ изразяват задоволство, че тя отново е у дома и гледат на ситуацията с житейски прагматизъм, обобщавайки я с фразата: „Радваме се, нали, че е освободена. Както се казва всяко чудо за три дни“.

Семейството се опитва да запази присъствие на духа и дори подхожда с хумор към преживяното от Габерова в британския затвор. Роднините подхвърлят, че след време тя може да опише цялата история около международния скандал в автобиографична книга. Засега обаче основният приоритет за нея остава спокойствието, след като общо шестима български граждани получиха ефективни присъди от над 50 години затвор по мащабното дело за шпионаж в полза на Кремъл.

Редактор "Екип на Петел",

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