Осъденият за смъртта на журналиста Милен Цветков Кристиан Николов отбива присъдата си като склададжия

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Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, отбива наказанието си като работи в склада на затворническото общежитие Казичене. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието потвърди, че благодарение на труда и доброто поведение му от присъдата вече остават по-малко от три години.

Закон Благодарение на редовната работа и правилното си поведение Николов е намалил значително наказанието си „лишаване от свобода“ - в момента му остават по-малко от три години, уточниха от ГДИН за „Телеграф“.

Според законодателството всеки два дни работа се зачитат като три дни отбивка. Допълнително от наказанието му се зачитат и периодите, през които е бил под мярка за неотклонение по време на производството срещу него. Законът му дава възможност при изпълнение на определени условия — спазване на вътрешния ред, добро поведение и отбивка на повече от половината от присъдата — да поднесе молба до съда за предсрочно освобождаване.

От ГДИН беше отбелязано, че осъденият е получавал похвали за своето поведение.

Режим Николов е първи шофьор, признат за виновен по обвинение в пътен инцидент със смъртен изход, извършен при евентуален умисъл. До неговото дело пияни и наркотизирани водачи избягваха правосъдието, тъй като получаваха минимални наказания, въпреки че пътната безопасност отнемаше множество живота. Николов беше окончателно осъден от ВКС на девет години затвор през юли 2023 г.

Две съдилища преди това го осъдиха за престъпление по непредпазливост. Прокуратурата поиска джигитът да отбива 15 години затвор и деянието да бъде преквалифицирано като умишлено, пише Блиц.

Въпреки че умишленото престъпление предвижда строг режим, върховните магистрати решиха Кристиан да изтърпява наказанието при обикновен режим. В момента Николов е настанен в затворническото общежитие Казичене, където условията са значително по-меки.

Тежката катастрофа, при която загина Цветков, се случи на 19 април 2020 г. в Великденския ден. Произшествието стана на кръстовището край мол „Парадайс“ на бул. „Черни връх“. Журналистът беше спрял своя „Субару“, чакайки светофарът да му позволи да продължи. На кръстовището минаваха пешеходци и всичко протичаше обикновено. В следващия момент обаче мощен джип „Ауди А7“ се врязва с огромна сила в задната част на Цветковата кола.

От силния удар автомобилът на журналиста бе отхвърлен на 20 метра в кръстовището, напълно смачкан. Възникна паника. Очевидци се приближиха към развалините, за да окажат помощ. Успяха да извадят все още живия Цветков и го отнесоха на тротоара. Скоро пристигна линейката. Пострадалия, който все още имаше пулс, беше качен в машината. Нараняванията му обаче бяха смъртоносни и той не достигна живо до „Пирогов“.

Когато полицията пристигна на място, проведе оглед на сцената. На 22-годишния водач на джипа бе направен тест, който показа наличието на канабис и амфетамин в организма му. Той бе незабавно задържан.

Младежът получи обвинение за умишлено престъпление, свързано с употреба на наркотици. На съдебното разбирателство защитата твърдеше, че студентът не е приемал наркотици. Самият Николов обяснява пред съда, че пил чай за успокоение, тъй като бил обезпокоен от следването си в Германия, и използвал специална успокоителна паста за зъби, пише Блиц.

По-късно той твърди, че на празненството за рождения ден на приятелката си консумирал йегермайстер, в който някой евентуално е добавил забранено вещество. Назначената експертиза, приета от съда, е категорична — подсъдимият е приел три вида наркотици: кокаин, амфетамини и марихуана. Защитната версия на този начин се разпада.

По делото е установено, че преди сблъсъка с автомобила на журналиста водачът е развивал скорост над 90 км/ч. Спирачен път не е регистриран.

Редактор "Екип на Петел",

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