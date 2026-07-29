Осъдиха 21-годишен мъж за кражба на дизелово гориво във Варна и Добричко

Снимка Пиксабей

Условно наказание наложи Районен съд – Варна на 21-годишен за кражба на дизелово гориво.

Кражбата е извършена в периода от 1-ви до 6-ти септември 2023 г. включително, в условията на продължавано престъпление – с няколко отделни деяния, през непродължителен период от време, на бензиностанции от една и съща търговска верига във Варна, Добрич и на главен път в Добричка област. При всичките 8 деяния 21-годишният подсъдим, който бил назначен на длъжност шофьор нa лекотоварен автомобил към търговско дружество, занимаващо се с разнос на стока, ползвайки служебна карта за зареждане на гориво без лимит с отложено плащане, успял да отнеме близо 3500 литра дизелово гориво на обща стойност за над 9200 лева. Противозаконно отнетото гориво подсъдимият препродавал на частни лица под стойността на предлаганото гориво пo бензиностанциите.

Причинените от престъплението вреди към момента са изцяло възстановени. Варненският районен съд одобри постигнато споразумение между подсъдимия и прокуратурата, като му наложи наказание от 6 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване бе отложено с изпитателен срок от 3 години. В тежест на подсъдимия са и направените разноски по делото.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Редактор "Екип на Петел",

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