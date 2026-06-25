Осъдиха 32-годишен от Варна за кражба на инструменти от автосервиз

Снимка Пиксабей

Една година лишаване от свобода прие да търпи 32-годишен мъж от Варна, който при условията на опасен рецидив, извършил опит за кражба на множество специализирани инструменти и техника от хале и офис на автосервиз. Районен съд - Варна одобри споразумение, с което подсъдимият се признава за виновен, доброволно подписва споразумението и е наясно с последиците от него. Наказанието следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Опитът за кражба е извършен на 11 август миналата година, чрез използване на техническо средство – лост, за разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, като са били разбити катинар за заключване на халето и повредена входна врата на офиса на дружеството. Подсъдимият, направил опит незаконно да присвои от владелеца на сервиза пневматични крикове и винтоверти, няколко ъглошлайфа, скеле, бояджийски пистолети, прахосмукачки, два компютъра и различна друга техника на обща стойност около 2700 евро. Деянието останало недовършено по независещи от него причини.

32-годишният мъж има предходна съдимост. Със споразумението той приема да заплати сторените по делото разноски за над 800 евро. Съдебният акт е окончателен.

Редактор "Екип на Петел",

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