Осъдиха 33-годишен за отправена закана към надзирател в ареста във Варна

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Подсъдимият беше признат за виновен по повдигнато спрямо него обвинение за престъпление против личността по чл.144, ал. 2 от Наказателния кодекс - за отправяне на закана към длъжностно лице при изпълнение на службата му. Деянието е осъществено на 18 април 2024 г. спрямо надзирател в сектор „Арести“ във Варна. На тази дата, след прибиране от престой на открито, подсъдимият отказал да изпълни нееднократно разпореждане на длъжностното лице за извършване на личен обиск съгласно правилника за вътрешния ред. При последвалото принудително извършване на задължителната проверка подсъдимият започнал да крещи към надзирателя с думите: „Знам те къде живееш, знам те къде тренираш! Ще те запаля и ще ти намеря цаката!“. Свидетели на тези и последващи отправени закани станали командирът на отделението и други задържани, като заканването би могло да възбуди основателен страх от осъществяването му.

С присъда, Районен съд – Варна наложи на 33-годишния подсъдим наказание лишаване от свобода за срок от 5 години и глоба в размер на 1022 евро. Съдът определи първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието. В негова тежест са направените по делото разноски общо за над 500 евро.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Варна в 15-дневен срок.

Редактор "Екип на Петел",

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