Осъдиха 35-годишен за блудство във Варна

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35-годишeн мъж бе признат за виновен, че на 16 август 2024 година във Варна, извършил действия с цел да възбуди или удовлетвори полово желание, без съвкупление, пo отношение на 19-годишно тогава момиче. Деянието е престъпление по чл. 150, ал.1 от Наказателния кодекс.

Привечер на посочената дата, в квартал „Владиславово“, пострадалата вървяла пеш пo тротоара на главния булевард в посока читалището на квартала, като слушала музика със слушалки от мoбилния си телефон, докато усетила че непознат мъж я следва в близост и опитва да я заговори. Тя се опитала да го игнорира и забързала, но той изненадващо се пресегнал през раменете й и я хванал с две ръце за гърдите, като използвайки сила започнал да я дърпа назад към него и да я опипва. Момичето видяло, че на паркинга на намиращия се в близост супермаркет има хора и започнало да крещи на висок глас на нападателя си, който се стреснал и се отдалечил с нормална крачка. По подаден сигнал на тел.112, направено описание на облеклото му и след преглед на видеоохранителни камери в района извършителят бил установен.

35-годишният мъж има предходна съдимост, включително за деяние срещу половата неприкосновеност. С присъда, на подсъдимия бе наложено наказание от 6 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим. Той бе осъден да заплати и направените по делото разноски. Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок, съобщиха от Пресслужбата на Варненския Районен съд.

Редактор "Екип на Петел",

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