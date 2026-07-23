реклама

Осъдиха 35-годишен за блудство във Варна

23.07.2026 / 16:54 0

Снимка Булфото

35-годишeн мъж бе признат за виновен, че на 16 август 2024 година във Варна, извършил действия с  цел  да  възбуди  или  удовлетвори  полово  желание,  без  съвкупление,  пo отношение  на  19-годишно тогава момиче. Деянието е престъпление по чл. 150, ал.1 от Наказателния кодекс.

Привечер на посочената дата, в квартал „Владиславово“, пострадалата вървяла  пеш пo тротоара  на  главния  булевард  в  посока  читалището на   квартала, като слушала  музика  със слушалки от  мoбилния си телефон, докато усетила че непознат мъж я следва в близост и опитва да я заговори. Тя се опитала да го игнорира и забързала, но той изненадващо се  пресегнал  през  раменете й  и  я  хванал  с  две  ръце  за  гърдите, като  използвайки  сила започнал да я дърпа  назад  към  него и да я опипва. Момичето видяло, че на паркинга на намиращия се в близост супермаркет има хора и започнало да крещи на висок глас на нападателя си, който се стреснал и се отдалечил с нормална крачка. По подаден сигнал на тел.112, направено описание на облеклото му и след преглед на видеоохранителни камери в района извършителят бил установен.

35-годишният мъж има предходна съдимост, включително за  деяние  срещу  половата  неприкосновеност. С присъда, на подсъдимия бе наложено наказание от 6 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим. Той  бе осъден да заплати и направените по делото разноски. Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок, съобщиха от Пресслужбата на Варненския Районен съд.

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
Серж (преди 2 секунди)
Рейтинг: 246561 | Одобрение: 50061
Няма ли да започнат да ги кастрират такива уроди!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама