Осъдиха 46-годишен варненец за закана с убийство и побой на съпругата си

Снимка: Булфото

По силата на постигнато между страните и одобрено от състав на Районен съд – Варна споразумение, 46-годишен мъж от Варна се призна за виновен по повдигнато спрямо него обвинение в две престъпления - за причиняване на средна телесна повреда в условия на домашно насилие и за отправена закана с убийство към съпругата си.

Деянията са осъществени на 10 ноември миналата година във Варна. Дълго време пострадалата била подлагана нa системен психически и физически тopмoз oт страна на съпруга си, но никога не е подавала жалби в полицията или до съда по Закона за защита от домашно насилие, не е предприемала и стъпки за разтрогване на брака си.

Едва през последните няколко години, когато синът им се пренесъл да живее във Варна, тя се изнесла от семейното жилище, намерила си работа в морския град и заживяла при сина си. На посочената дата, малко преди да тръгне за работа, жената била издебната пред вратата на апартамента от мъжа си, който в нетрезво състояние със сила я избутал навътре в жилището, заключил вратата отвътре и започнал да ѝ нанася удари по цялото тяло, включително и да я души, като същевременно я заплашвал, че ако не тръгне с него, ще я убие.

Синът на пострадалата бил уведомен от колеги на майка си, че не е отишла на работа и след като не успял да се свърже с нея, веднага се отправил към дома си, където заварил баща си и открил майка си в безпомощно състояние. Пострадалата била приета в болница, като в резултат на нанесените телесни повреди е получила счупвания на ребра, трайно затруднение в движението на снагата за период, не по-малък от два месеца и десностранен пневмоторакс, обусловил разстройство на здравето, временно опасно за живота.

По силата на одобреното в съдебна зала споразумение с признание на вината, за всяко от деянията бяха определени отделни наказания. 46-годишният мъж приема да изтърпи общо наказание в размера на най-тежкото от тях – една година и четири месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Конкретното деяние е било осъществено в изпитателния срок на предходна присъда, поради което съдът приведе в изпълнение и наложено му с нея наказание от 6 месеца лишаване от свобода.

Подсъдимият декларира, че е съгласен с постигнатото споразумение и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред. В негова тежест са направените по делото разноски.

Съдебният акт е окончателен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!