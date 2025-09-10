Осъдиха 53-годишен мъж за закани с убийство и неизпълнение на ограничителна заповед

Снимка: Булфото

53-годишен мъж бе осъден за закани с убийство и неизпълнение на заповед за защита. Подсъдимият беше признат за виновен по повдигнато спрямо него обвинение в две престъпления - за отправени закани с убийство към доскорошната му съпруга, както и за неизпълнение на съдебна заповед за защита от домашно насилие, съобщават от Варненския районен съд. Деянията са осъществени при условия на продължавано престъпление.

Поради зачестили прояви на агресия и психическо насилие от страна на подсъдимия, вследствие на злоупотреба с алкохол и увлечения по хазартни игри, пострадалата жена подала молба за развод и заживяла на квартира с децата от съвместния им брак. Непосредствено след раздялата на двойката, подсъдимият продължил да проявява вербална агресия като само в периода от 29 декември 2022 г. до 24 март 2023 г. в електронна кореспонденция, той седем пъти отправил към жената закани с убийство и заплахи с телесни наранявания и запалване, които биха могли да възбудят основателен страх за осъществяването им.

Отделно от това, в условията на продължавано престъпление в периода от 4 януари до 30 април 2023 г. подсъдимият не изпълнил издадени от съда заповеди за защита и не се съобразил с постановени от съда мерки, с които бил задължен да се въздържа от актове на домашно насилие и да не доближава на по-малко от 100 метра бившата си съпруга, обитаваното от нея жилище и местоработата ѝ. Въпреки забраните, на седем конкретни дати през посочения период, той ходел до местоработата и адреса ѝ, като упражнил спрямо пострадалата емоционално и психическо насилие.

По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение с признание на вината, за всяко от деянията бяха определени отделни наказания. 53-годишният мъж трябва да изтърпи общо наказание в размера на най-тежкото от тях – една година лишаване от свобода, изпълнението на което се отлага с изпитателен срок от 3 години.

В тежест на подсъдимия са направените по делото разноски за около 1500 лева. Съдебният акт е окончателен.

