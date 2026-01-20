Осъдиха 60-годишен варненец за неизпълнение на заповед за защита

Булфото

Районен съд - Варна осъди 60-годишен за неизпълнение на заповед за защита, съобщиха от пресслужбата на съда.

Подсъдимият беше признат за виновен по повдигнато спрямо него обвинение в неизпълнение на съдебна заповед за защита от домашно насилие. 60-годишният мъж от дълги години бил разведен със съпругата си, но периодично продължавал да посещава дома й и да я тормози.

По тази причина през м. декември 2024 г. от Районен съд – Варна била издадена заповед за защита, съгласно която той която бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо бившата си съпруга, да осъществява контакт с нея под каквато и да било форма, включително по телефон и чрез всякакви други средства и системи за комуникация за срок от 18 месеца.

Отделно от това за същия срок, той бил задължен да не доближава на по-малко от 200 метра нея и жилището й.

Въпреки забраните, на 15 февруари миналата година, подсъдимият влязъл в двора на бившата си партньорка, на по-малко от 200 метра и осъществил вербален контакт с нея,

като отправил неприлични и обидни думи.

По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение с признание на вината, на 60-годишния мъж бе наложено наказание от 8 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Направените по делото разноски също се поемат от подсъдимия, посочват от съда.

Съдебният акт е окончателен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!