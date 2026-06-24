Осъдиха Алла Пугачова в Русия

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Руски съд издаде заповед за принудително събиране на задължения от естрадната легенда Алла Пугачова заради неплатени комунални услуги.

Народната артистка, която от няколко години живее извън пределите на Руската федерация, е натрупала дългове към местни доставчици.

Решението е взето отсъдебен участък в Москва след разглеждане на искове, подадени от компании за топлоснабдяване и електроенергия. Според документите по делото, плащания за обслужването на жилищна площ не са извършвани системно.

Съдът е уважил изцяло претенциите на комуналните служби и е постановил принудително събиране на задълженията. Общата сума на дълга възлиза на 17 300 рубли, което се равнява на приблизително 190 щатски долара, предаде израелската медия мигнюз.

Според наличната информация става въпрос за луксозен имот в престижен московски район, който в момента е обявен за продажба от певицата. Тъй като имотът е необитаем, сметките вероятно са за поддръжка и общи части.

Това не е първият път, в който руските власти предявяват финансови претенции към Пугачова. В миналото е имало опити за събиране на дългове, свързани с наем на земя и неплатени сметки за газоснабдяване.

Екипът на NOVINI.BG припомня, примата на руската популярна музика се обяви срещу руската агресия в Украйна и напусна родината си.

Редактор "Екип на Петел",

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