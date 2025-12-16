Осъдиха ПСЖ да плати 60,9 млн. евро на Килиан Мбапе

Кадър X

Пари Сен Жермен беше осъден да плати 60,9 милиона евро на бившия си нападател Килиан Мбапе. Решението бе постановено от трудовия съд в Париж, където през ноември нападателят на Реал Мадрид внесе иск срещу бившия си клуб след продължителен спор между двете страни. Първоначално френският национал настояваше за обезщетение в размер на 263 милиона евро, посочва БГНЕС.

Футболистът обвиняваше ПСЖ, че не му е изплатил близо 55 милиона евро заплати и бонуси, които той е трябвало да получи според договора си.

В отговор ПСЖ поиска 440 милиона евро от Мбапе за пропуснати ползи. Клубът претендираше за компенсация заради провален трансфер на играча в Саудитска Арабия в размер на 300 милиона евро. Сделката е пропаднала заради отказа на френския национал да играе в саудитската лига, а преминавайки като свободен агент в Мадрид година по-късно, той е лишил ПСЖ от огромен приход.

Решението подлежи на обжалване и е малко вероятно да сложи окончателен край на спора.

Съдебното постановление може да има по-широки последици за договорите на играчите и трудовото законодателство във френския футбол.

Преквалифицирането на срочните му договори (CDD) в безсрочни договори (CDI) обаче беше отхвърлено от съвета, съставен от двама представители на работодателите и двама представители на работниците. Исковете на ПСЖ бяха изцяло отхвърлени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!