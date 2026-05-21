реклама

Осъдиха Петьо Петров - Еврото за документна измама и глоба от 2556 евро, вече не го издирват

21.05.2026 / 14:22 1

Булфото

Софийският градски съд призна Петьо Петров - Еврото за виновен в документна измама и го осъди на 2556 евро глоба.

Съдът отмени мярката за неотклонение "задържане под стража" и оттегли Европейската заповед за арест, предава БНТ.

По-рано днес прокуратурата поиска 14 години затвор за Петров.

Петьо Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него тече задочно.

Делото бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
уйчо (преди 17 минути)
Рейтинг: 130253 | Одобрение: 8353
Чиста работа, сега може да си плати мизерните 2556 евро глоба и да се прибере. Колегите му са доста лоялни.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама