Осъдиха Петьо Петров - Еврото за документна измама и глоба от 2556 евро, вече не го издирват

Софийският градски съд призна Петьо Петров - Еврото за виновен в документна измама и го осъди на 2556 евро глоба.

Съдът отмени мярката за неотклонение "задържане под стража" и оттегли Европейската заповед за арест, предава БНТ.

По-рано днес прокуратурата поиска 14 години затвор за Петров.

Петьо Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него тече задочно.

Делото бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 000 евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

