Осъдиха австралийска сенаторка за расизъм заради коментар във Фейсбук: "Върни се в Пакистан"

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Федералният съд на Австралия потвърди решение на по-долна инстанция, с което сенатор Полин Хансън (на снимката), лидер на антиимигрантската партия „Една нация“, е призната за виновна в расова дискриминация, съобщи Би Би Си.

През 2022 г. нейната колежка, сенаторът от пакистански произход Мехрин Фаруки, публикува коментар по повод смъртта на кралица Елизабет II. В него тя изрази съболезнования на скърбящите за монарха, но добави: „Не мога да скърбя за лидера на една расистка империя, изградена върху живота, богатството и земите на колонизирани народи“, предаде новини.бг

В отговор на това изявление Хансън посъветва Фаруки „да се върне в Пакистан“. Сенаторът мюсюлманин завежда дело, по което съдът се произнесе в нейна полза през 2024 г., признавайки Хансън за виновна. „Изразът използва добре познат расистки стереотип, насочен по същество срещу мюсюлманите“, постанови тогава съдия Ангъс Стюарт, като нареди на ответницата да изтрие публикацията си.

Хансън обжалва решението, но апелацията ѝ бе отхвърлена.

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„Това е победа за всички, които са се страхували, че принадлежността им към страната може да бъде поставена под условие. Свободата на словото не е свобода за разпространение на омраза. Тези, които поддържат расистки възгледи, трябва да носят отговорност“, заяви Фаруки след окончателното решение.

Редактор "Екип на Петел",

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