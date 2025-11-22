Осъдиха четирима във Франция за кибертормоз

снимка: Булфото

Четирима души бяха осъдени днес на присъди, вариращи от 4 месеца условно до 10 месеца затвор, за кибертормоз срещу френската музикантка и ди джей Барбара Буч, която участваше в породила полемика сцена от церемонията по откриването на Летните олимпийски игри в Париж миналия юли, предаде Франс прес.

Четиримата бяха обвинени в онлайн тормоз и заплахи за насилие. Пети обвиняем беше освободен поради липса на доказателства.

По време на церемонията миналото лято Барбара Буч се появи в ролята си на ди джей, заобиколена от травестити, манекенки и от певеца Филип Катрин, който беше почти гол и боядисан в синьо. Сцената беше озаглавена „Пиршество“ и породи скандал, защото някои я оприличиха на пародия на „Тайната вечеря“. Творческият директор на церемонията Тома Жоли отрече да е имал подобно намерение и каза, че сцената е изобразявала голям празник, свързван обичайно с боговете на Олимп. По този начин той е отправил шеговита препратка към олимпизма.

По време на процеса Барбара Буч, който е хомосексуална, и нейната приятелка разказаха, че са били заплашвани с изнасилване, а Барбара разказа, че е развила агорафобия и псориазис и че е започнала да взема и антидепресанти.

Сред обвиняемите за тормоза срещу нея имаше студент, здравен работник и баща в обикновено семейство. Те признаха, че са изпращали съобщения на Барбара Буч, но отричаха тези съобщения да са били пълни със заплахи.

През май седем души бяха осъдени и за кибертормоз на самия Тома Жоли.

