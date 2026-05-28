Осъдиха мъж на 15 години заради планиран атентат на концерт на Тейлър Суифт

21-годишен мъж на бе осъден в австрия на 15 години лишаване от свобода за планиране на осуетен джихадистки атентат по време на концерт на Тейлър Суифт.

Подсъдимият – австриецът Беран А. – предварително се е признал за виновен.

След часове разисквания съдиите го признаха за виновен по всички обвинения, включително за терористични престъпления. По собствените му показания той бил убеден, че „трябва да води джихад“.

