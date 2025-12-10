Осъдиха мъж на 3 години затвор за изнасилване на 14-годишно момиче в Дупница

Снимка: Пиксабей

С присъда Районният съд в Дупница призна подсъдим за виновен в изнасилване на 14-годишно момиче, като го е принудил към съвкупление със сила, запушвайки устата му.

Съдът е наложил наказание "лишаване от свобода" за срок от три години. Това съобщиха от съда в Кюстендил, предаде БТА.

Подсъдимият Л. И. е на 21 години, осъждан, казаха от съда. Той трябва да плати на пострадалата сумата от осем хиляди лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в уплаха, тревожност, безсъние, социална изолация, нарушено чувство за сигурност и достойнство, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 17 април 2025 г., до окончателното изплащане на сумата.

През април Районният съд в Дупница взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемия мъж.

Постановената присъда може да бъде обжалвана и протестирана в 15-дневен срок пред Кюстендилския окръжен съд.

