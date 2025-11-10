Осъдиха мъж на доживотен затвор за убийство и сексуално посегателство над майка си

Снимка: Пиксабей

Апелативният съд в Солун потвърди в понеделник доживотна присъда за 62-годишен мъж, осъден за убийството на майка си, която е била сляпа и прикована на легло, пише в. „Катимерини“.

Той многократно я е насилвал сексуално, докато била жива, съобщиха съдебни служители. Престъплението е извършено през юли 2022 г. в село Ксирохори, северозападно от Солун, посочва bTV.

Мъжът, който е признал вината си, твърди, че е бил пиян по време на убийството и е казал, че е бил „изтощен от грижите за нея“.

Апелативният съд го призна за виновен в умишлено убийство, изнасилване, телесна повреда срещу уязвимо лице, домашно насилие и кръвосмешение, без да признае никакви смекчаващи вината обстоятелства.

Той беше върнат в затвора веднага след произнасянето на присъдата.

Доказателствата показват, че 84-годишната жертва е била ударена по главата със стъклена бутилка и удушена. Аутопсията е разкрила и следи от предишно сексуално насилие.

Полицията съобщи, че мъжът е погребал тялото на майка си в рамките на 24 часа след убийството, без участието на погребална служба, в опит да прикрие престъплението. Твърди се също, че е заплашил брат си да не го издаде.

По време на показанията си подсъдимият, който има анамнеза за психични заболявания и алкохолна зависимост, е признал за убийството, но е отрекъл обвиненията в изнасилване.

„Бях пиян. Психичното ми състояние беше ужасно, не знаех какво правя. Обичах майка си. Не съм я изнасилил“, каза той пред съда.

