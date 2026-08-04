Осъдиха на 10 години затвор мъж за сексуално посегателство над малолетно дете

Снимка: Булфото

Районният съд в Разград призна за виновен и осъди на десет години лишаване от свобода при първоначален строг режим 60-годишен мъж за сексуално посегателство над малолетно момче. Той е признат за виновен и за държане и разпространение на порнографски материали, включително такива с лица под 18 години, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура – Варна.

Мъжът с инициали Б. С. е предаден на съд с обвинителен акт на Районната прокуратура през април тази година за четири престъпления. Те са за осъществяване на полов контакт и действия с цел полово удовлетворение с малолетно момче чрез използване на сила, както и за три престъпления, свързани с държане и разпространение на порнографски материали. Съдът е определил подсъдимият да изтърпи най-тежкото от постановените четири наказания. Той трябва да заплати и глоба в размер на 2556,46 евро, равностойността на 5000 лева, предава БТА.

Мъжът е оправдан по обвинението, че е извършил сексуалното посегателство спрямо детето в условията на продължавано престъпление. Наблюдаващият прокурор от Районната прокуратура вече е внесъл протест срещу оправдателната част на присъдата.

Според прокуратурата 60-годишният мъж е познавал момчето и се е възползвал от възрастта му, както и от психичното заболяване, от което то страда. При извършените процесуално-следствени действия в използваните от него електронни устройства са открити порнографски материали, част от които съдържат изображения на лица под 18 години. Установено е също, че през август 2025 г. мъжът е държал и многократно разпространявал множество снимки и видеоклипове с порнографско съдържание, включително с участието на непълнолетни лица от женски и мъжки пол.

Присъдата на Районния съд в Разград подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Разград, допълват от Апелативната прокуратура – Варна.

В област Разград през миналата година 18 малолетни и 11 непълнолетни са станали жертва на престъпления, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. За сравнение, през 2024 г. пострадалите са били 14 малолетни и 21 непълнолетни. В 65,5 процента от случаите непълнолетните са били жертви на престъпления против личността, включително полови престъпления и телесни повреди.

Редактор "Екип на Петел",

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