Осъдиха на 17 години затвор обвинен в умишлено убийство

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Окръжният съд в Сливен наложи наказание от 17 години лишаване от свобода на обвинен за извършено умишлено убийство, съобщиха от пресцентъра на съда.

С постановената на 8 юли присъда съдът призна подсъдимия П. С. за виновен, че на 13 юли 2025 г. в Сливен, с особена жестокост и в условията на домашно насилие, умишлено е умъртвил Щ. Б., с която живеел на съпружески начала.

Съдът определи първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Бургас.

БТА припомня, че жертвите на домашно насилие в град Сливен могат да се обърнат за незабавна подкрепа към териториалните структури на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), органите на МВР, прокуратурата, общинската администрация, както и към националната гореща телефонна линия 0800 1 86 76. Линията е безплатна, анонимна и работи денонощно, като предоставя консултации и насочване.

Редактор "Екип на Петел",

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