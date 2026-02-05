Осъдиха на 5 години затвор 34-годишен шуменец, за разпространение на наркотици

снимка: Пиксабей

Състав на Окръжен съд-Шумен (ШОС) призна 34-годишен шуменец за виновен в държане и разпространение на наркотици, съобщиха от пресслужбата на ШОС.

За това престъпление му бе наложена присъда от 4 години и 8 месеца „Лишаване от свобода“ при строг режим на изтърпяване и 18 000 евро „Глоба“. Към това наказание съдът прибави и още 4 месеца затвор, като остатък от предходно наказание, по което подсъдимият е бил условно предсрочно освободен от затвора. Той трябва да плати и разноските по делото в размер на 2365,16 евро.

Съдът е счел, че престъплението е извършено при условията на опасен рецидив.

На 28 май миналата година 34-годишният К.Н.Н. е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – метамфетамин с нето тегло 24.57 грама с процентно съдържание на активен компонент метамфетамин в него тегловни 60.6%, на стойност 879,37 евро (1719.90 лева).

Съдът го призна за виновен и за това, че при условията на продължаващо престъпление в периода от началото на месец януари 2025 г. до 28 май 2025 г. е разпространявал метамфетамин на 4 души в Шумен, между които и непълнолетни. Установено е, че първоначално е предоставял дозите безплатно, след което следващите доставки са били за суми от 10 до 50 лева.

В съдебно заседание подсъдимият К.Н.Н. признал вината си, предаде Шум бг.

Веществените доказателства - задържаното количество метамфетамин, електронна везна и мобилни телефони, послужили за извършване на престъплението, са отнети в полза на държавата.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в 15-дневен срок от днес.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!