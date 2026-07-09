Осъдиха на 6 месеца затвор жена за кражба на стоки за 130 лева

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По силата на постигнато в съдебна зала споразумение с признание на вината, 34-годишна жена получи наказание от 6 месеца лишаване от свобода от Районен съд - Варна, което да изтърпи ефективно при първоначален строг режим.

Кражбата е извършена на 31 май 2025 г. във Варна от магазин на популярна верига дрогерии, в условия на опасен рецидив. Подсъдимата отнела от щанда с парфюмите маркова мъжка тоалетна вода, а от друг щанд - спрей за коса, поставила ги в чантата си и преминала покрай касите без да ги заплати. Откраднатите стоки са на обща стойност за около 130 лева.

Липсите били установени от управителката на магазина при преглед на видеоохранителните камери и бил подаден сигнал в полицията.

Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. 34-годишната жена е осъждана. С подписване на споразумението подсъдимата приема да заплати направените по делото разноски за над 330 евро. Съдебният акт е окончателен, съобщиха от пресслужбата на Районен съд - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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