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Осъдиха на 6 месеца затвор жена за кражба на стоки за 130 лева

09.07.2026 / 16:26 1

Снимка Булфото

По силата на постигнато в съдебна зала споразумение с признание на вината, 34-годишна жена получи наказание от 6 месеца лишаване от свобода от Районен съд - Варна, което да изтърпи ефективно при първоначален строг режим.

Кражбата е извършена на 31 май 2025 г. във Варна от магазин на популярна верига дрогерии, в условия на опасен рецидив. Подсъдимата  отнела от щанда с парфюмите маркова мъжка тоалетна вода, а от друг щанд - спрей за коса, поставила ги в чантата си и преминала покрай касите без да ги заплати. Откраднатите стоки са на обща стойност за около 130 лева.

Липсите били установени от управителката на магазина при преглед на видеоохранителните камери и бил подаден сигнал в полицията.

Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. 34-годишната жена е осъждана. С подписване на споразумението подсъдимата приема да заплати направените по делото разноски за над 330 евро. Съдебният акт е окончателен, съобщиха от пресслужбата на Районен съд - Варна.

 

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Коментари
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уйчо (преди 30 минути)
Рейтинг: 134862 | Одобрение: 9442
Не че не съм съгласен, ама кражба на милион, разделена на тази сума е 7692 х 6 месеца е 46153 месеца. 23076 години. 

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