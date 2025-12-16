Осъдиха на две години и половина мъж, обирал пациенти в пловдивска болница

снимка: Булфото

Докато лекари и сестри се борят за живот, а близки треперят по коридорите между надеждата и отчаянието, 37-годишен мъж е превърнал пловдивска болница в личен „ловен терен“. Без притеснение, без бързане, сякаш е у дома си – така Асен Александров цяла седмица е „посещавал“ УМБАЛ „Свети Георги” , но не като пациент или роднина, а като крадец.

Схемата му била проста - влизал в болницата и необезпокоявано бродил из отделенията. Надничал в стаите и когато установял, че пациентите липсват – били на изследвания или процедури – започвало ровенето из чанти и личен багаж.

Един от случаите е от юни. Тогава Асен Александров се намирал в едно от отделенията, когато в стая настъпила суматоха. Дъщерята на лежащо болен мъж излязла по спешност да търси медицинска помощ, тъй като състоянието на баща ѝ рязко се влошило. В този момент 37-годишният се промъкнал в стаята и отнел мобилния ѝ телефон. По-късно пациентът е починал, а след като жената се съвзела от случилото се, установила липсата на телефона си, допълва trafficnews.bg.

Няколко дни по-късно Александров отново се върнал в болницата, този път на друг етаж. Отново изчакал удобен момент и започнал да търси пари и ценности. Така попаднал на чанта, в която имало портфейл с дебитна карта и бележка с ПИН-кода.

По най-бързия начин Асен напуснал отделението. Алчността му обаче проговорила –той изтеглил от банкомата към болницата близо 290 лева, предава още trafficnews.bg.

Не след дълго потърпевшата разбрала какво се е случило и подала сигнал в полицията. Разследващите бързо засекли транзакциите и тръгнали по следите на крадеца. Оказал се стар познайник на органите на реда – с богато криминално досие и присъди за кражби не само у нас, но и в Австрия и Германия.

Днес Асен Александров се изправи пред съда. След като призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата, той бе осъден на две години и шест месеца лишаване от свобода.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!