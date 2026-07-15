Осъдиха на две години затвор мъж за притежание на подправени банкноти на стойност над 205 хил.евро

Снимка Пиксабей

Състав на Окръжния съд в Ловеч е признал 51-годишен мъж за виновен за държане на подправени парични средства на стойност над 205 хиляди евро. Това съобщи Петя Иларионова от „Връзки с обществеността“ на съда. Според обвинителния акт разследването на това престъпление е започнало през февруари тази година, когато, след постъпила оперативна информация, мъжът с инициали В. Г. е бил спрян за проверка на път, близо до ловешко село. При извършения личен обиск, а впоследствие и претърсване в жилища, обитавани от него, са открити голямо количество фалшиви банкноти на обща стойност над 205 хиляди евро.

След като е съобразил събраните и представени по делото писмени и устни доказателства и въз основа на закона, съдебният състав е признал подсъдимия за виновен и, при превес на смекчаващи вината обстоятелства, го е осъдил на две години лишаване от свобода, които да бъдат изтърпени при първоначален общ режим. От определеното наказание се приспада времето, през което В. Г. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Освен това той ще трябва да заплати разноски в общ размер от 596,56 евро.

Присъдата подлежи на жалба и протест пред Апелативен съд - Велико Търново в 15-дневен срок.

БТА припомня, че при разследването бе установено, че качеството на неистинските банкноти е било достатъчно добро, за да бъдат прокарани в обращение в търговската мрежа.

В. Г. има предишни осъждания, но е реабилитиран по право.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!