Осъдиха на смърт за военни престъпления лидера на паравоенните сили в Судан

Снимка уикипедия, Russian Government

Съд в Судан издаде смъртна присъда на лидера на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) Мохамед Хамдан Дагало за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид заради зверства, извършени в региона Западен Дарфур, предаде Би Би Си.

Съдът в Порт Судан, град под контрола на армията, осъди задочно Дагало, по-известен като Хемети, заедно с още 15 високопоставени членове на СБП, които получиха същата присъда. От СБП заявиха пред Би Би Си, че това е „фарсов процес“, който „дори не заслужава коментар“.

Делото се фокусира върху предполагаеми зверства, извършени в регионалната столица Ел Генейна, включително убийството на губернатора на щата Хамис Абакар през юни 2023 г.

Съдът също така призна 16-те обвиняеми за виновни в организиране на нападения срещу цивилни, масово унищожаване и разграбване на имущество, както и нападения срещу училища, храмове и жилищни квартали.

Сред осъдените са братът и заместник на Хемети – Абделрахим Хамдан Дагало, друг негов брат – Ал Кони Хамдан Дагало, и командирът на СБП в Западен Дарфур – Абдул Рахман Джума Баркалах.

Специалният съдия Мохамед Ал-Амин нареди конфискация на цялото имущество на СБП и инструктира властите да поискат от Интерпол издаването на червени бюлетини за ареста и екстрадицията на осъдените.

Това решение е първата съдебна присъда срещу ръководството на СБП от избухването на гражданската война, но въздействието ѝ остава неясно, тъй като групировката продължава да контролира големи части от Западен Судан, а лидерите ѝ са извън обсега на армията.

Местонахождението на Хемети не е публично известно.

Разследващи от ООН и правозащитни организации обвиняват СБП и съюзническите им арабски милиции в извършване на етнически мотивирани атаки срещу населението масалит в Дарфур, пише novini.bg.

По-рано този месец заместник-главният прокурор на Международния наказателен съд заяви, че разполагат с „конкретни доказателства“, свързващи лидерите на СБП с военни престъпления.

В доклад от май 2024 г. „Хюман Райтс Уоч“ посочва, че кампанията в и около Ел Генейна между април и ноември 2023 г. е довела до смъртта на хиляди хора и е принудила стотици хиляди да избягат.

Правозащитната организация заяви, че злоупотребите представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени като част от кампания за етническо прочистване срещу масалитите и други неарабски общности.

И двете страни в конфликта са обвинявани в нарушения на човешките права и военни престъпления. Миналата година разследващи от ООН установиха, че както суданската армия, така и СБП са извършвали мащабни атаки срещу цивилни и жизненоважна инфраструктура, като например медицински заведения.

Судан потъна в гражданска война през април 2023 г. след избухването на ожесточена борба за власт между лидера на суданската армия генерал Абдел Фатах ал Бурхан и Хемети.

Смята се, че над 150 000 души са загинали, а други 12 милиона са напуснали домовете си по време на конфликта. Хуманитарните агенции съобщават, че около 28 милиона души са изправени пред остър глад.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!