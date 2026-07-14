Осъдиха на смърт за военни престъпления лидера на паравоенните сили в Судан
Снимка уикипедия, Russian Government
Съд в Судан издаде смъртна присъда на лидера на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) Мохамед Хамдан Дагало за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид заради зверства, извършени в региона Западен Дарфур, предаде Би Би Си.
Съдът в Порт Судан, град под контрола на армията, осъди задочно Дагало, по-известен като Хемети, заедно с още 15 високопоставени членове на СБП, които получиха същата присъда. От СБП заявиха пред Би Би Си, че това е „фарсов процес“, който „дори не заслужава коментар“.
Делото се фокусира върху предполагаеми зверства, извършени в регионалната столица Ел Генейна, включително убийството на губернатора на щата Хамис Абакар през юни 2023 г.
Съдът също така призна 16-те обвиняеми за виновни в организиране на нападения срещу цивилни, масово унищожаване и разграбване на имущество, както и нападения срещу училища, храмове и жилищни квартали.
Сред осъдените са братът и заместник на Хемети – Абделрахим Хамдан Дагало, друг негов брат – Ал Кони Хамдан Дагало, и командирът на СБП в Западен Дарфур – Абдул Рахман Джума Баркалах.
Специалният съдия Мохамед Ал-Амин нареди конфискация на цялото имущество на СБП и инструктира властите да поискат от Интерпол издаването на червени бюлетини за ареста и екстрадицията на осъдените.
Това решение е първата съдебна присъда срещу ръководството на СБП от избухването на гражданската война, но въздействието ѝ остава неясно, тъй като групировката продължава да контролира големи части от Западен Судан, а лидерите ѝ са извън обсега на армията.
Местонахождението на Хемети не е публично известно.
Разследващи от ООН и правозащитни организации обвиняват СБП и съюзническите им арабски милиции в извършване на етнически мотивирани атаки срещу населението масалит в Дарфур, пише novini.bg.
По-рано този месец заместник-главният прокурор на Международния наказателен съд заяви, че разполагат с „конкретни доказателства“, свързващи лидерите на СБП с военни престъпления.
В доклад от май 2024 г. „Хюман Райтс Уоч“ посочва, че кампанията в и около Ел Генейна между април и ноември 2023 г. е довела до смъртта на хиляди хора и е принудила стотици хиляди да избягат.
Правозащитната организация заяви, че злоупотребите представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени като част от кампания за етническо прочистване срещу масалитите и други неарабски общности.
И двете страни в конфликта са обвинявани в нарушения на човешките права и военни престъпления. Миналата година разследващи от ООН установиха, че както суданската армия, така и СБП са извършвали мащабни атаки срещу цивилни и жизненоважна инфраструктура, като например медицински заведения.
Судан потъна в гражданска война през април 2023 г. след избухването на ожесточена борба за власт между лидера на суданската армия генерал Абдел Фатах ал Бурхан и Хемети.
Смята се, че над 150 000 души са загинали, а други 12 милиона са напуснали домовете си по време на конфликта. Хуманитарните агенции съобщават, че около 28 милиона души са изправени пред остър глад.
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