Осъдиха прокурорския син Васил Михайлов на година и 8 месеца затвор

Снимка: Булфото

Софийският градски съд отмени условната присъда на Васил Михайлов по делото за закани за убийство на бившата му приятелка Боряна Рангелова. Според съда всички случаи на отправяни заплахи за убийство са доказани. Присъдата на Михайлов е 1 година и 8 месеца затвор, предаде Нова телевизия.

Васил Михайлов е известен още като „прокурорския син” от Перник. От юни 2025 г. той изчезна, след като неговият съгражданин Павел Павлов подаде сигнал срещу него за нанесен побой и изнудване.

Михайлов беше обявен за общодържавно издирване. По-късно той направи изненадващо изявление чрез видео, разпространено онлайн. В дълъг монолог обясни своята версия за събитията, довели до общодържавното му издирване.

През април миналата година беше осъден на четири години затвор. Прокурорският син беше признат за виновен за осем престъпления, сред които за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на други двама, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и за закана с убийство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!