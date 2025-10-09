Осъдиха служителка на "Обреди", присвоила близо 10 хиляди лева от венчавки и сватби във Варна

Пекселс

Осъдителна присъда постанови Районен съд – Варна спрямо 57-годишна жена за длъжностно присвояване, съобщиха от пресслужбата на съда.



Подсъдимата бе призната за виновна по повдигнатото й обвинение в това, че в периода от 26 юни 2021 г. до 31 октомври същата година включително, в качеството си на длъжностно лице – „организатор венчавки/сватби и именувания“ в общинско дружество „Обреди“ във Варна, присвоила чужди пари, собственост на дружеството, в което работела съгласно сключен трудов договор.

Присвоените средства са в общ размер на 9803 лева. Парите са били връчени на подсъдимата в това ѝ качеството и поверени ѝ да ги пази, реално представляват извършени предварителни и окончателни плащания от страна на отделни граждани по договори за

насрочване и провеждане на радостни ритуали.

Деянието е извършено при условията на продължавано престъпление, като в 34 отделни случая подсъдимата приела „на ръка“ парични суми от граждани по заявени ритуали, но не ги отчела в касата на дружеството, а ги задържала за себе си, посочват от съда.

Районен съд – Варна наложи на 57-годишната жена, която е с чисто съдебно минало, наказание от 8 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Тя бе осъдена да заплати на гражданския ищец обезщетение, заедно със законната лихва от датата на деянието, за претърпените имуществени вреди от общинското дружество в резултат на извършеното длъжностно присвояване.

В нейна тежест са още сторени по делото разноски за над 1800 лева, както и държавната такса върху уважения граждански иск.

15-дневен е срокът за обжалване или протест на присъдата.

