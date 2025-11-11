Осъдиха жената, измамила 128 000 души и купила крипто за 6,7 млрд. долара

Кадри: Пиксабей, Youtube

47-годишната китайска гражданка Джимин Цян беше осъдена в Лондон на 11 години и 8 месеца затвор за пране на пари, след като извършила инвестиционна измама в Китай, която засегнала 128 000 жертви и довела до рекордно изземване на 61 000 биткойна, предаде АФП, цитирана от bTV.

Тя е превърнала в криптовалути част от печалбата от измамите си на стойност над 5 млрд. британски лири (6,7 милиарда долара), извършени между 2014 и 2017 г., преди да замине за Обединеното кралство, където се опитала да изпере парите.

Джимин Цян се призна за виновна.

Историята на Джимин Цян, позната като Яди Джан

Общо 61 000 биткойна са били конфискувани от Яди Джан, съобщиха от полицията. Разследването е започнало през 2018 г., след като са получили сигнал за прехвърляне на престъпни активи.

Цян е „избягвала правосъдието“ в продължение на пет години до ареста си, което е изисквало сложно разследване, включващо множество юрисдикции, каза детектив сержант Изабела Грото, която е ръководила разследването на полицията.

Тя е избягала от Китай, използвайки фалшиви документи, и е влязла във Великобритания, където се е опитала да изпере откраднатите пари, като е купила имот.

„Като се признава за виновна днес, г-жа Яди Джан се надява да утеши инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 г. насам, и да ги увери, че значителното покачване на стойностите на криптовалутите означава, че има повече от достатъчно средства за изплащане на загубите им“, каза адвокатът на жената.

Съучастниците на Джимин Цян

Цян е получила помощ от друга китайка, работеща в заведение за бързо хранене на име Джиан Уен. Тя е осъдена на шест години и осем месеца затвор миналата година за участието си в престъпната операция. 44-годишната Уен е изпрала приходите от измамата, като е живяла в „къща под наем за няколко милиона паунда“ в Северен Лондон, съобщи Кралската прокуратура (CPS) по-рано тази година.

Тя е закупила и два имота в Дубай на стойност над 500 000 паунда, съобщи CPS. Полицията заяви, че е конфискувала биткойни на стойност над 300 милиона паунда от Уен.

Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори, предимно на възраст между 50 и 75 години, са вложили „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Цян.

Схемата са е възползвала от популярността на криптовалутите в Китай по това време, обещавайки ежедневни дивиденти и гарантирани печалби, според Lifeweek.

Компанията на Цян твърди, че ще помогне на Китай да се превърне в център за финанси и технологии и демонстрира проекти и инвестиции, които според нея има в цялата страна.

Според съобщенията, някои от жертвите - включително бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система - са били насърчавани да инвестират в схемата на Цян от приятели и семейство. Съобщава се, че инвеститорите са знаели малко за Цян, която е била описвана като „богинята на богатството“.

„Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираните престъпници за прикриване и прехвърляне на активи, така че измамниците да могат да се възползват от престъпното си поведение“, каза заместник-главният прокурор на Короната Робин Уейъл.

Цян е задържана под стража до произнасянето на присъдата, която ще се проведе след съдебен процес с участието на други лица, свързани със случая. Датата на произнасяне на присъдата ѝ все още не е определена.

