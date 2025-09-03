Осъдителна присъда за 19-годишен, извършил грабеж и развратни действия с 14-годишно момче

Снимка: Булфото

Подсъдимият бе признат за виновен по обвинение в две престъпления – за грабеж на мобилен телефон (по чл. 198, ал.1 от НК) и за действие на полово удовлетворение с лице от същия пол - момче на 14 години (по чл.157, ал.1 от НК). Престъпленията са осъществени от подсъдимия на 14 февруари тази година в гориста местност между варненския квартал „Изгрев“ и село Каменар.

Пострадалото момче, заедно със свой съученик решили да отидат на гости в Каменар, като се придвижвали по пряка пътека над вилните зони на местност „Франга дере“, свързваща квартала със селото. Подсъдимият последвал двете деца, а след като се разминали и отдалечили от случайни минувачи, внезапно ги спрял и със заплашителен тон поискал да му дадат парите и телефоните си.

При отказа им той прибегнал до физическа сила, но децата се отскубнали и да побягнали обратно надолу към града. Подсъдимият успял да догони и хване за качулката едното момче, с шaмapи го повалил на земята и сломил cъпpoтивaтa му, взел телефона от чантата му и със сила го принудил към осъществяване на орален сексуален акт.

19-годишният подсъдим е неосъждан досега, но има регистрирани множество криминални прояви. За всяко от деянията – по чл. 198 и по чл.157 от Наказателния кодекс, бяха определени отделни наказания. Районният съд наложи на подсъдимия най-тежкото от тях – 2 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим.

Той бе осъден да заплати на гражданския ищец обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, държавната такса върху уважения граждански иск, както и направените по делото разноски за над 4600 лева. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред ВОС.

