Осъдителна присъда за 48-годишен варненец, заканил се да убие бившата си жена

Снимка: Пиксабей

Осъдителна присъда получи 48-годишен мъж, отправил към бившата си жена закана с убийство. Подсъдимият беше признат за виновен по повдигнатото обвинение. Случката е от 16 февруари 2023 г. във Варна. Известно време преди тази дата подсъдимият и пострадалата, независимо че били разведени, влошили отношения си.

Подадено до съда искане за увеличаване на месечната издръжка на общото им дете станало причина подсъдимият да периодично да започне да притеснява с обаждания по телефона сина си и бившата си съпруга. По обяд на посочената дата подсъдимият изненадващо отишъл до фирмения офис на нейната месторабота, позвънил на входната врата и когато потърпевшата го попитала защо е там и какво иска, той с крак ритнал вратата и влязъл вътре.

Той нанесъл удар в рамото на жената, от който тя паднала на пода, започнал да крещи и да я заплашва словесно, като с агресивен тон казал, че ще я убие. Бил подаден сигнал за случващото се на тел.112 от пострадалата, тъй като заканата с убийство възбудила основателен страх от осъществяването ѝ.

Районен съд – Варна наложи на 48-годишния подсъдим наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца, чието изпълнение бе отложено с изпитателен срок от 3 години. По отношение на него съдът постанови и пробационна мярка през изпитателния срок – „Включване в програми за обществено въздействие“. В негова тежест са направените по делото разноски общо за над 3000 лева.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВОС в 15-дневен срок.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!