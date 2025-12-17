реклама

Осъждан нахлу и обра игрална зала в центъра на Варна

17.12.2025 / 10:57 1

Известен на полицията и осъждан мъж на 34 години е установен като извършител на грабеж в резултат на предприети бързи действия на полицаите от Първо РУ. 

Авторът на престъплението е влязъл в игрална зала за хазарт, от където е откраднал около 2000 лева служебни пари, изблъсквайки служителка на казиното.

Преди ден в полицията бил подаден  сигнала за грабежа,  а извършителят се озовал в ареста за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата, съобщиха от ОДМВР-Варна.

 

kjk (преди 38 минути)
Осигурил си топлото през зимата!!!;):errm:Намусен

