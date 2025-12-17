Осъждан нахлу и обра игрална зала в центъра на Варна

Пиксабей

Известен на полицията и осъждан мъж на 34 години е установен като извършител на грабеж в резултат на предприети бързи действия на полицаите от Първо РУ.

Авторът на престъплението е влязъл в игрална зала за хазарт, от където е откраднал около 2000 лева служебни пари, изблъсквайки служителка на казиното.

Преди ден в полицията бил подаден сигнала за грабежа, а извършителят се озовал в ареста за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата, съобщиха от ОДМВР-Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!