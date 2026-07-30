Осъждан преби с юмруци мъж и му задигна GSM-а на спирка до ЖП гарата във Варна

Пиксабей

За побой и грабеж на мобилен телефон, извършени на автобусна спирка пред ЖП гарата във Варна съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града.

Според подадения сигнал на пострадалия първоначално са му били нанесени удари с юмрук в областта на главата, а след това е бил обран.

Благодарение на предприетите незабавни издирвателни действия още същия ден служителите на Първо РУ разкрили извършителя и го задържали за срок до 24 часа.

Мъжът е на 28 години, известен на МВР и осъждан, посочват от Полицията.

Инкриминираната вещ е открита и възстановена на собственика. Образуван е заявителски материал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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